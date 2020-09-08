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17:21 08.09.2020

Белорусские оппозиционеры Кравцов и Родненков вышли на связь, они в Киеве

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Исполнительный секретарь Координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков находятся на Украине, они в безопасности, сообщает пресс-служба совета.

"Иван Кравцов и Антон Родненков вышли на связь, сейчас они находятся в Киеве. Они в безопасности и чувствуют себя нормально. Информация будет дополнена", - сказали в Координационном совете.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", на 20.00 вторника в Киеве планируется пресс-конференция с участием Кравцова и Родненкова. Предварительно, мероприятие пройдет по адресу ул.Еленовская,3. Также известно, что сейчас организовывается трансляция конференции.

Теги: #оппозиция #беларусь
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