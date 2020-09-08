Белорусские оппозиционеры Кравцов и Родненков вышли на связь, они в Киеве

Исполнительный секретарь Координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков находятся на Украине, они в безопасности, сообщает пресс-служба совета.

"Иван Кравцов и Антон Родненков вышли на связь, сейчас они находятся в Киеве. Они в безопасности и чувствуют себя нормально. Информация будет дополнена", - сказали в Координационном совете.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", на 20.00 вторника в Киеве планируется пресс-конференция с участием Кравцова и Родненкова. Предварительно, мероприятие пройдет по адресу ул.Еленовская,3. Также известно, что сейчас организовывается трансляция конференции.