Лукашенко объяснил задержание Колесниковой нарушением ею границы
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что один из лидеров оппозиции Мария Колесникова задержана за нарушение государственной границы.
"Колесникова задержана за нарушение правил пересечения госграницы", - процитировал во вторник слова Лукашенко главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.
Бабаян был одним из российских журналистов, который взял интервью у Лукашенко в понедельник.
Накануне член президиума Координационного совета Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов перестали выходить на связь. Во вторник утром госагентство БелТА сообщило, что Колесникова была задержана при попытке незаконного пересечения госграницы с Украиной. В погранкомитете Беларуси подтвердили информацию о задержании Колесниковой, а также сообщили, что Родненкову и Кравцову удалось покинуть республику и оказаться на территории Украины.
Беларусь ранее также покинули член президиума совета Ольга Ковалькова и экс-кандидат на пост президента республики Валерий Цепкало. 15 августа Цепкало сообщил, что в Беларуси на него заведено уголовное дело, позже политика объявили в межгосударственный розыск. Покинувший Беларусь член президиума координационного совета Павел Латушко отметил, что его решение было связано с оказываемым на него давлением со стороны Комитета государственной безопасности.