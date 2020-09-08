События

14:19 08.09.2020

Лукашенко объяснил задержание Колесниковой нарушением ею границы

1 мин читать
Лукашенко объяснил задержание Колесниковой нарушением ею границы

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что один из лидеров оппозиции Мария Колесникова задержана за нарушение государственной границы.

"Колесникова задержана за нарушение правил пересечения госграницы", - процитировал во вторник слова Лукашенко главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.

Бабаян был одним из российских журналистов, который взял интервью у Лукашенко в понедельник.

Накануне член президиума Координационного совета Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов перестали выходить на связь. Во вторник утром госагентство БелТА сообщило, что Колесникова была задержана при попытке незаконного пересечения госграницы с Украиной. В погранкомитете Беларуси подтвердили информацию о задержании Колесниковой, а также сообщили, что Родненкову и Кравцову удалось покинуть республику и оказаться на территории Украины.

Беларусь ранее также покинули член президиума совета Ольга Ковалькова и экс-кандидат на пост президента республики Валерий Цепкало. 15 августа Цепкало сообщил, что в Беларуси на него заведено уголовное дело, позже политика объявили в межгосударственный розыск. Покинувший Беларусь член президиума координационного совета Павел Латушко отметил, что его решение было связано с оказываемым на него давлением со стороны Комитета государственной безопасности.

Теги: #оппозиция #лукашенко #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:32 08.09.2020
Лукашенко отказался "просто так" уйти со своего поста, но не исключает досрочных президентских выборов

Лукашенко отказался "просто так" уйти со своего поста, но не исключает досрочных президентских выборов

12:37 08.09.2020
Информация о задержании в Украине двоих представителей Координационного совета Беларуси не отвечает действительности - Госпогранслужба

Информация о задержании в Украине двоих представителей Координационного совета Беларуси не отвечает действительности - Госпогранслужба

10:17 08.09.2020
Выезд белорусских оппозиционеров Родненкова и Кравцова из страны не был добровольным – Геращенко

Выезд белорусских оппозиционеров Родненкова и Кравцова из страны не был добровольным – Геращенко

10:17 08.09.2020
Колесникова при попытке насильственного вывоза из Беларуси порвала свой паспорт - источник

Колесникова при попытке насильственного вывоза из Беларуси порвала свой паспорт - источник

09:51 08.09.2020
Госпогранслужба подтверждает прибытие в Украину из Беларуси двух оппозиционеров, но не Колесниковой

Госпогранслужба подтверждает прибытие в Украину из Беларуси двух оппозиционеров, но не Колесниковой

09:26 08.09.2020
Власти Беларуси подтверждают задержание Колесниковой

Власти Беларуси подтверждают задержание Колесниковой

09:16 08.09.2020
Погранкомитет Беларуси подтверждает прохождение погранконтроля с Украиной членами координационного совета Колесниковой, Родненковым и Кравцовым

Погранкомитет Беларуси подтверждает прохождение погранконтроля с Украиной членами координационного совета Колесниковой, Родненковым и Кравцовым

08:20 08.09.2020
Член совета белорусской оппозиции Колесникова задержана при попытке незаконно пересечь границу с Украиной

Член совета белорусской оппозиции Колесникова задержана при попытке незаконно пересечь границу с Украиной

02:34 08.09.2020
Глава дипломатии ЕС Боррель: власти Беларуси грубо нарушают собственные законы и международные обязательства

Глава дипломатии ЕС Боррель: власти Беларуси грубо нарушают собственные законы и международные обязательства

20:45 07.09.2020
Посол Украины в Беларуси вернулся в Минск

Посол Украины в Беларуси вернулся в Минск

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ открыло производство по вердикту суда о взыскании с ПриватБанка $350 млн компаниям Суркисов

В Донецкой области на мине подорвались двое военных, оба госпитализированы

Информация о задержании в Украине двоих представителей Координационного совета Беларуси не отвечает действительности - Госпогранслужба

Верховный суд оставил рассмотрение дела Стерненко в Одессе

Выезд белорусских оппозиционеров Родненкова и Кравцова из страны не был добровольным – Геращенко

ПОСЛЕДНЕЕ

НАБУ открыло производство по вердикту суда о взыскании с ПриватБанка $350 млн компаниям Суркисов

В МВД призвали руководство "Укравтодора" при строительстве и ремонте дорог предусматривать установку камер - Геращенко

В МВД работают над созданием системы, по которой иностранцы будут оплачивать штрафы за превышение скорости на выезде из Украины - Геращенко

Неизвестные разбили окна офиса ПрайдХаба в Харькове, полиция проводит проверку

Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима

В Донецкой области на мине подорвались двое военных, оба госпитализированы

Лероса вызывали в ГБК как свидетеля в деле по уклонению от уплаты налогов – юркомпания

Верховный суд оставил рассмотрение дела Стерненко в Одессе

Лерос пришел на допрос в ГБР

В Киеве за сутки подтвердили 235 новых случаев коронавируса - Кличко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА