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10:17 08.09.2020

Выезд белорусских оппозиционеров Родненкова и Кравцова из страны не был добровольным – Геращенко

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Выезд белорусских оппозиционеров Родненкова и Кравцова из страны не был добровольным – Геращенко

 Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что выезд белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова из страны был "насильственным выдворением".

"От себя добавлю - это не был добровольный выезд. Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу. Она осталась на территории республики Беларусь", - написал Геращенко в соцсети Facebook во вторник.

"Всю ответственность за его жизнь и здоровье несет персонально Александр Лукашенко", - добавил он.

Как сообщалось, днем ранее в СМИ появилась информация об исчезновении Колесниковой, перестали выходить на связь Родненков и Кравцов. Утром во вторник некоторые Telegram-каналы сообщили, что они якобы пытались прорваться через белорусско-украинскую границу, при этом Колесникова была задержана.

После этого в Государственном пограничном комитете Беларуси заявили о том, что представители Координационного совета белорусской оппозиции Колесникова, Родненков и Кравцов проходили погранконтроль на границе с Украиной, однако позже сообщили, что Родненков и Кравцов покинули территорию Беларуси, а Колесникова была задержана.

Государственная пограничная служба Украины подтвердила въезд в страну Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Мария Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала.

Теги: #геращенко #оппозиция #беларусь
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