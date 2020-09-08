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09:51 08.09.2020

Госпогранслужба подтверждает прибытие в Украину из Беларуси двух оппозиционеров, но не Колесниковой

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Госпогранслужба подтверждает прибытие в Украину из Беларуси двух оппозиционеров, но не Колесниковой

В Государственной пограничной службе Украины опровергают информацию Государственного пограничного комитета Беларуси о прибытии в Украину из Беларуси трех членов Координационного совета белорусской оппозиции и сообщают, что в нашу страну въехали только двое из них - Антон Родненков и Иван Кравцов, а Мария Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала.

"В один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области на въезд в Украину прибыли двое граждан Республики Беларусь Родненков и Кравцов… Гражданка Республики Беларусь Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного не контроля не прибывала", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" во вторник спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, Родненков и Кравцов в настоящее время "проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством, определяющим порядок пересечения государственной границы".

Как сообщалось, днем ранее в СМИ появилась информация об исчезновении Колесниковой, перестали выходить на связь Родненков и Кравцов. Утром во вторник некоторые Telegram-каналы сообщили, что они якобы пытались прорваться через белорусско-украинскую границу, при этом Колесникова была задержана.

После этого в Государственном пограничном комитете Беларуси заявили о том, что представители Координационного совета белорусской оппозиции Колесникова, Родненков и Кравцов проходили погранконтроль на границе с Украиной, однако позже сообщили, что Родненков и Кравцов покинули территорию Беларуси, а Колесникова была задержана.

Теги: #госпогранслужба #оппозиция #беларусь
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