Госпогранслужба подтверждает прибытие в Украину из Беларуси двух оппозиционеров, но не Колесниковой

В Государственной пограничной службе Украины опровергают информацию Государственного пограничного комитета Беларуси о прибытии в Украину из Беларуси трех членов Координационного совета белорусской оппозиции и сообщают, что в нашу страну въехали только двое из них - Антон Родненков и Иван Кравцов, а Мария Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала.

"В один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области на въезд в Украину прибыли двое граждан Республики Беларусь Родненков и Кравцов… Гражданка Республики Беларусь Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного не контроля не прибывала", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" во вторник спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, Родненков и Кравцов в настоящее время "проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством, определяющим порядок пересечения государственной границы".

Как сообщалось, днем ранее в СМИ появилась информация об исчезновении Колесниковой, перестали выходить на связь Родненков и Кравцов. Утром во вторник некоторые Telegram-каналы сообщили, что они якобы пытались прорваться через белорусско-украинскую границу, при этом Колесникова была задержана.

После этого в Государственном пограничном комитете Беларуси заявили о том, что представители Координационного совета белорусской оппозиции Колесникова, Родненков и Кравцов проходили погранконтроль на границе с Украиной, однако позже сообщили, что Родненков и Кравцов покинули территорию Беларуси, а Колесникова была задержана.