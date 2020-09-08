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09:16 08.09.2020

Погранкомитет Беларуси подтверждает прохождение погранконтроля с Украиной членами координационного совета Колесниковой, Родненковым и Кравцовым

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Погранкомитет Беларуси подтверждает прохождение погранконтроля с Украиной членами координационного совета Колесниковой, Родненковым и Кравцовым

В государственном пограничном комитете Беларуси подтверждают информацию о том, что представители координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов проходили погранконтроль на границе с Украиной.

В понедельник в СМИ появилась информация об исчезновении Колесниковой, перестали выходить на связь Родненков и Кравцов. Утром во вторник некоторые Telegram-канал сообщили, что они якобы пытались прорваться через белорусско-украинскую границу, при этом Колесникова была задержана.

"Подтверждаем, что эти лица действительно проходили пограничный контроль в пункте пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе", - сказал "Интерфаксу" официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

Утром во вторник официальные СМИ распространили информацию о задержании Колесниковой. "Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе", - говорится в сообщении госагентства БелТА в телеграм.

По данным БелТы, члены координационного совета белорусской оппозиции Родненков и Кравцов этой ночью покинули Беларусь.

"Сейчас они находятся на территории Украины", - говорится в сообщении.

Ранее в белорусской оппозиции сообщали, что несколько членов Координационного совета белорусской оппозиции перестали выходить на связь утром в понедельник. "На связь не выходит член президиума Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов", - сообщил оппозиционер Максим Знак Знак. Местонахождение этих сотрудников совета было неизвестно.

В свою очередь, портал TUT.by со ссылкой на очевидцев сообщил, что "Колесникову утром 7 сентября возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении".

Член президиума координационного совета Павел Латушко сообщил "Интерфаксу", что Колесникова, возможно, задержана.

Покинувший Беларусь Латушко также сообщил, что его решение было связано с оказываемым на него давлением со стороны Комитета государственной безопасности.

Также страну покинули член президиума совета Ковалькова и экс-кандидат на пост президента Беларуси Валерий Цепкало. 15 августа, он сообщил, что в Беларуси на него заведено уголовное дело, позже политика объявили в межгосударственный розыск. В настоящее время Валерий и Вероника Цепкало находятся в Варшаве.

Теги: #погранконтроль #оппозиция #украина #беларусь
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