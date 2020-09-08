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06:56 08.09.2020

Объявлены в розыск двое подозреваемых участников "самообороны Севастополя"

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Объявлены в розыск двое подозреваемых участников "самообороны Севастополя"

Двум участникам незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя", которые принимали участие в задержании украинцев на территории оккупированного Крыма, сообщили о подозрении и объявили в розыск, сообщила пресс-служба прокуратуры АР Крым.

"Под процессуальным руководством прокуратуры автономии ГУНП в АР Крым и Севастополе сообщил о подозрении двум участникам незаконного вооруженного формирования «Самооборона Севастополя" по ч. 2 ст. 260 УК Украины. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование установило, что двое граждан Украины, будучи участниками незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя", в течение февраля-марта 2014 года, вооруженные, несли "службу" на незаконно созданном блокпосту "Терновка", вблизи Севастополя.

"Подозреваемые во время своей "службы" осуществляли незаконные проверки документов граждан, обыск транспортных средств, а также участвовали в задержании проукраински настроенного населения полуострова", - добавили в пресс-службе.

В настоящее время, подозреваемых объявлены в розыск, принимаются меры для установления их местонахождения. 

Теги: #прокуратура #розыск #подозреваемые #украина
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