Объявлены в розыск двое подозреваемых участников "самообороны Севастополя"

Двум участникам незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя", которые принимали участие в задержании украинцев на территории оккупированного Крыма, сообщили о подозрении и объявили в розыск, сообщила пресс-служба прокуратуры АР Крым.

"Под процессуальным руководством прокуратуры автономии ГУНП в АР Крым и Севастополе сообщил о подозрении двум участникам незаконного вооруженного формирования «Самооборона Севастополя" по ч. 2 ст. 260 УК Украины. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование установило, что двое граждан Украины, будучи участниками незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя", в течение февраля-марта 2014 года, вооруженные, несли "службу" на незаконно созданном блокпосту "Терновка", вблизи Севастополя.

"Подозреваемые во время своей "службы" осуществляли незаконные проверки документов граждан, обыск транспортных средств, а также участвовали в задержании проукраински настроенного населения полуострова", - добавили в пресс-службе.

В настоящее время, подозреваемых объявлены в розыск, принимаются меры для установления их местонахождения.