НАБУ и САП уведомили экс-руководителя аэропорта "Борисполь" о подозрении в нанесении 16,5 млн грн ущерба на аренде

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) уведомили экс-руководителя ГП "Международный аэропорт "Борисполь" и начальника службы арендных отношений аэропорта о подозрении в незаконном распоряжении имуществом, нанесшим ущерб на сумму более 16,5 млн грн.

Как сообщила пресс-служба НАБУ в понедельник, по данным следствия, должностные лица аэропорта с 2014 по 2019 год на основании заключенных договоров предварительной аренды неправомерно передавали помещения субъектам предпринимательской деятельности по заниженной стоимости.

"По двум незаконными договорам размер причиненного ГП "МА "Борисполь" ущерба превышает 16,5, млн грн. Поскольку имущество принадлежит Министерству инфраструктуры Украины, передавать его в аренду вправе только Фонд государственного имущества Украины по соответствующей конкурсной процедуре", - подчеркнули в НАБУ.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Расследование указанных фактов осуществляется с июня 2019 года.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в марте 2017 года назначил генеральным директором государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) Павла Рябикина. До него пост и.о. гендиректора "Борисполя" с 18 сентября 2014 года занимал Евгений Дыхне, сменивший ранее уволенного Сергея Гомболевского.