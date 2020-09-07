На акциях протеста в Беларуси 6 сентября задержано 633 человека

МВД Беларуси сообщает, что на протестных акциях в республики 6 сентября приняли участие около 31 тысячи человек.

"Общее количество участников составило около 31 тысячи человек. Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в республике задержаны 633 человека. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям 363 человека будут находиться в местах содержания задержанных", - сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

По ее словам, накануне в различных регионах Беларуси прошли 42 протестные акции.

Согласно данным МВД, в Минске группы граждан собрались в различных точках города, а затем проследовали к центру столицы. Несмотря на разъяснительную работу со стороны сотрудников милиции, участники выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта.

"Возле Дворца Независимости правоохранители остановили колонну, в результате часть людей направилась в сторону проспекта Независимости. Оставшаяся часть начала наносить различные надписи на спецтранспорт, провоцировать конфликты с милицией", - сказала Чемоданова.

Представитель МВД отметила, что в Гродно радикально настроенные активисты, двигаясь с улицы Советской в сторону проспекта Янки Купалы, выходили на проезжую часть и препятствовали движению автомашин. На неоднократные требования милиции прекратить противоправные действия отдельные участники отвечали выкрикиванием лозунгов, а также бросали в сотрудников пластиковые бутылки, палки и камни.

В Беларуси пятую неделю продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Самые массовые акции состоялись 16 и 23 августа. По оценкам СМИ, на улицы вышли более 100 тыс. человек. По данным МВД, количество участников равнялось примерно 20 тыс. человек. Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. К настоящему времени часть задержанных освобождена.

В ходе акций протеста есть погибшие, однако их количество разнится. 25 августа основной оппонент Лукашенко Светлана Тихановская сообщила, что погибли не менее шести человек. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявляло о гибели четверых человек на акциях протеста в Беларуси.

18 августа сторонники Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Беларуси считают этот орган неконституционным.