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04:49 07.09.2020

На Буковине 163 новых случая заболевания Covid-19, регион не готов к ослаблению карантина

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На Буковине 163 новых случая заболевания Covid-19, регион не готов к ослаблению карантина

В Черновицкой области зафиксировано 163 новых случая коронавирусной болезни Covid-19, общее количество больных достигло 11 272 человека, сообщил глава региона Сергей Осачук.

"Буковина в последнее время стабильно попадает в перечень регионов, где регистрируют больше подтвержденных случаев в сутки. Также она в списке областей, которые не готовы к ослаблению карантина", – написал он на своей странице в Фейсбуке в воскресенье вечером.

Согласно информации ОГА, официально подтверждено еще 163 случая заражения коронавирусом. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 11 272 человека.

Всего 6650 буковинцев по состоянию на вечер воскресенья выздоровели от Covid-19.

Теги: #коронавирус #черновицкая
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