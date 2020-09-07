На Буковине 163 новых случая заболевания Covid-19, регион не готов к ослаблению карантина

В Черновицкой области зафиксировано 163 новых случая коронавирусной болезни Covid-19, общее количество больных достигло 11 272 человека, сообщил глава региона Сергей Осачук.

"Буковина в последнее время стабильно попадает в перечень регионов, где регистрируют больше подтвержденных случаев в сутки. Также она в списке областей, которые не готовы к ослаблению карантина", – написал он на своей странице в Фейсбуке в воскресенье вечером.

Согласно информации ОГА, официально подтверждено еще 163 случая заражения коронавирусом. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 11 272 человека.

Всего 6650 буковинцев по состоянию на вечер воскресенья выздоровели от Covid-19.