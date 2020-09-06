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20:27 06.09.2020

На Донбассе погиб военнослужащий ВСУ

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На Донбассе погиб военнослужащий ВСУ

На Донбассе в воскресенье, 6 сентября, во время обстрела со стороны российских наемников погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня, 6 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации во второй раз нарушили полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил, недалеко Причепиловки, что на Луганщине. К сожалению, один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения несовместимо с жизнью", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбуке в воскресенье вечером.

В штабе также отметили, что в ответ на обстрел, подразделения ООС применили имеющиеся огневые средства. Потери противника уточняются.

В то же время главный редактор интернет-издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил на своей странице в Facebook, что в воскресенье, 6 сентября, на Донбассе от пули снайпера погиб украинский военнослужащий, еще двое получили ранения вследствие подрыва автоцистерны.

"В 15.55 близ села Новгородское подорвалась на мине автоцистерна АРС-14, которая выехала к месту тушения пожара. Двое военнослужащих ранены, один из них в тяжелом состоянии. В 17.15 близ села Крымское Новоайдарского района от выстрела снайпера погиб военнослужащий ВСУ", – написал Бутусов.

Ранее сообщалось, что 6 сентября двое украинских военнослужащих погибли, подорвавшись на минном поле российских наемников, во время обхода очагов пожара в районе Верхнеторецкого в Донецкой области.

Теги: #жертва #всу #донбасс
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