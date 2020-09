Защитники природы в Британии заблокировали типографии, где печатают Daily Telegraph, Daily Mail и Financial Times

Полиция Британии арестовала около 70 человек, которые в субботу заблокировали и помешали работе двух типографий, где печатают крупные британские газеты, сообщает Associated Press.

Эко-активисты подогнали грузовики и заблокировали дорогу к типографиям в Броксборне, расположенном к северу от Лондона. Они также выставили на дорогах заграждения, мешающие проезду транспорта. На этих типографиях печатают такие крупнейшие британские издания, как Daily Telegraph, Daily Mail и Financial Times, а также The Sun и The Times.

Группа активистов заявила, что этой акцией они решили нарушить работу газет, которые "не способны честно и точно сообщать об экологической обстановке, а также постоянно манипулируют правдой, преследуя личную выгоду и в угоду политической повестке".

Демонстрация прошла утром в субботу, она помешала распространению субботних газет.