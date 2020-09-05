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20:22 05.09.2020

"Женский марш мира" в Минске обошелся без задержаний

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"Женский марш мира" в Минске обошелся без задержаний

Очередная акция протеста под названием "Женский марш мира" завершилась в субботу вечером в центре Минска.

По предварительным данным МВД Белоруссии, задержаний в ходе акции не было. "На данный момент информации о задержанных нет", - сообщили в МВД.

По информации очевидцев и белорусских СМИ, днем участницы акции собрались возле Комаровского рынка, затем колонной направились к проспекту Независимости. Среди участниц протеста ходили силовики в штатском, с рациями, замечаний никому не делали, передавал портал tut.by. Некоторые женщины держали в руках плакаты, цветы, бело-красно-белые флаги. Несколько человек пришли с флагами других стран.

Через несколько часов демонстранты собрались на площади Независимости. Здесь же, по информации очевидцев и СМИ, находились силовики в форме без опознавательных знаков. Собравшихся просили разойтись, однако люди не уходили. По времени завершение акции практически совпало с началом в Красном костеле на площади Независимости вечерней службы за пострадавших на протестах людей.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Тихановская через два дня после выборов уехала в Литву.

Самые массовые акции протеста состоялись в Минске 16 и 23 августа. В ходе акций в общей сложности были задержаны более 7 тыс. человек.

18 августа сторонники Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Беларуси считают этот орган неконституционным.

Теги: #протест #акция #женщины #беларусь
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