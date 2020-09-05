События

11:38 05.09.2020

В Харькове неизвестный бросил гранату во двор частного дома

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В Харькове неизвестный бросил гранату во двор частного дома

В ночь на субботу во дворе частного дома по ул. Вишневецкого в Харькове произошел взрыв.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о том, что неизвестный бросил взрывное устройство, поступило около 4:00.

"В результате происшествия никто из граждан не пострадал... Повреждены две машины, которые находились на территории домовладения, стена дома и забор", - говорится сообщения.

Как установили специалисты, взорвалась ручная граната Ф-1.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции Харькова. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Теги: #граната #полиция #харьков
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