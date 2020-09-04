Гостаможня пояснила саботажем задержку оформления грузов и заявила о давлении

Государственная таможенная служба пояснила саботажем задержку таможенного оформления грузов на таможенных постах и сообщила о получении угроз физической расправы руководством ведомства.

"В последние дни руководство Гостаможни получает многочисленные сообщения с угрозами физической расправы", - указано в релизе в пятницу.

"Вместе с прямыми угрозами в ход пошел саботаж. Мы фиксируем способы искусственного задержания грузов без соответствующего оформления. За ними стоят именно те, кто нервно ищут пути для незаконных "договоренностей" и личных выгодных условий, которые идут вразрез с законодательством", - добавили в ведомстве.

В пятницу Европейская бизнес ассоциация сообщила о задержке таможенного оформления более 150 фур на двух таможенных постах на более чем три дня.

"Согласно полученной информации, такие задержки связаны с контролем таможенной стоимости товаров и проверкой сведений о таможенной стоимости заявленных товаров на уровне профильного департамента центрального аппарата Государственной таможенной службы", - указала ассоциация.

По словам ЕБА, должностные лица региональных таможен безосновательно требуют дополнительных документов по роялти, трансфертному ценообразованию и прочему для проверки таможенной стоимости.

"Далее такой пакет направляется в профильное подразделение Гостаможни для дальнейшей проверки. Однако никаких решений по определению таможенной стоимости или ее корректировки не принимается более двух суток из-за отсутствия у должностных лиц региональной таможни информации о результатах проверки документов должностными лицами центрального аппарата", - пояснила ЕБА.