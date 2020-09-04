СБУ разоблачила группу компаний на реализации шпионских программ спецслужб РФ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили противоправную деятельность группы отечественных компаний, которые незаконно реализовывали программное обеспечение, разработанное спецслужбами РФ.

Как сообщается на сайте спецслужбы в пятницу, злоумышленники успели реализовать более 100 программных продуктов, которые внедрялись в информационные системы, в том числе государственных структур.

"Эти программы скрыто собирали информацию и передавали все действия пользователей на серверы, контролируемых российскими спецслужбами. Проведенная экспертиза подтвердила, что программные продукты являются шпионскими. По предварительным выводам специалистов, они созданы и используются в интересах спецслужб страны агрессора", - говорится в сообщении.

В ходе расследования следователи СБУ провели обыски в офисах коммерсантов в Киеве и Днепропетровской области. Изъято оборудование, принадлежности и документы, подтверждающие причастность фигурантов к противоправной деятельности. Сейчас сотрудники спецслужбы устанавливают всех покупателей шпионских программ и оказывают помощь в их удалении с информационных систем.

Следователи органов безопасности сообщили организатору группы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие для привлечения к уголовной ответственности других фигурантов производства.