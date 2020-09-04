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16:09 04.09.2020

Швейцария добавила Украину в список стран, по прибытии из которых обязателен карантин

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Швейцария добавила Украину в список стран, по прибытии из которых обязателен карантин

Власти Швейцарии обновили список стран, по прибытии из которых обязателен карантин, и добавили в него, в частности, Украину, говорится на сайте правительства страны.

В обновленный список, который начнет действовать с 7 сентября, также включены, в частности, Хорватия, Ливан, Ливия и ОАЭ.

Между тем, карантин теперь отменен для приезжающих из Бельгии, Казахстана, Люксембурга и ряда других стран.

На сайте швейцарского правительства отмечается, что продолжительность карантина - 10 дней. Кроме того, люди, прибывающие из стран, входящих в карантинный список, обязаны в течение двух дней после приезда сообщить властям кантона о своем прибытии и следовать их инструкциям.

За время пандемии в Швейцарии выявили около 43 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 2 тыс. заболевших скончались.

Теги: #швейцария #коронавирус #украина
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