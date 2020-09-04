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15:18 04.09.2020

Массовая вакцинация от COVID-19 в мире начнется в середине 2021 года - ВОЗ

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Массовая вакцинация от COVID-19 в мире начнется в середине 2021 года - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает начала массовой вакцинации от COVID-19 в мировом масштабе не ранее середины 2021 года, сообщают в пятницу европейские СМИ.

"На самом деле мы не ожидаем, что увидим массовую вакцинацию до середины следующего года", - заявила журналистам пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис.

По ее словам, порядка девяти вакцин-кандидатов сейчас находятся на продвинутой стадии испытаний. Она указала на то, что чрезвычайно важно в сложившейся ситуации провести тщательную проверку эффективности и безопасности вакцин.

"Третья фаза испытаний должна занять больше времени, потому что нам необходимо увидеть, насколько действенно защищает эта вакцина, и также понять, насколько она безопасна", - сказала Харрис.

Теги: #коронавирус #воз #вакцина
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