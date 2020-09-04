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11:19 04.09.2020

Минобразования Украины разработало алгоритм действий в случае подозрения COVID-19 у студентов или сотрудников вузов

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Минобразования Украины разработало алгоритм действий в случае подозрения COVID-19 у студентов или сотрудников вузов

Министерство образования и науки Украины разработало алгоритм действий, в случае появления подозрения или подтверждения коронавирусной болезни COVID-19 у студентов или работников учреждений высшего образования.

Согласно обнародованному в пятницу сообщению пресс-службы Минобразования, если у соискателя во время обучения появились признаки острого респираторного заболевания:

- студент должен надеть маску и перейти в специально отведенное помещение, которое хорошо проветривается, проинформировать предварительно определенное уполномоченное лицо учебного заведения;

- уполномоченное лицо отправляет соискателя с подозрением домой с рекомендациями обратиться за медицинской помощью, при необходимости вызывает скорую помощь. В случае выявления признаков у несовершеннолетнего лица сначала информируются родители;

- медицинский работник учебного заведения направляет экстренное сообщение формы о подозрении на инфекционное заболевание в заведение общественного здоровья и регистрирует случай в журнале;

- лица, которые находились в контакте с соискателем, у которого подтверждено заболевание СOVID-19, не посещают занятия и безотлагательно обращаются за консультацией к медицинскому работнику.

Если признаки острого респираторного заболевания выявлены у студента, который проживает в общежитии:

- представитель общежития или студенческого совета должен обеспечить перевод студента в специально отведенное помещение общежития (изолятор). Студент должен находиться в изоляторе минимум до получения консультации медицинского работника;

- обеспечить обращение студента за медицинской помощью к семейному врачу, в студенческую поликлинику или вызвать "скорую помощь", предупредив медиков, что есть подозрение на COVID-19;

- представитель общежития или студсовета, который взаимодействует с соискателем, должен постоянно носить маску и соблюдать дистанцию. Необходимо проинформировать уполномоченное лицо и проконтролировать, что студент обратился за медицинской помощью;

-уполномоченное лицо и лица, контактировавшие с больным, действуют в соответствии с предыдущими рекомендациями.

Если симптомы болезни обнаружены у преподавателя или сотрудника заведения:

- руководитель учебного заведения должен запретить проводить преподавателю занятия;

- преподаватели, работники учебного заведения и лица, контактировавшие с больным, не выходят на работу и безотлагательно обращаются за консультацией к медицинскому работнику;

- если признаки заболевания появились у преподавателя или сотрудника заведения во время работы, следует отправить его домой с рекомендациями немедленно обратиться за медицинской помощью или при необходимости вызвать "скорую помощь".

Отмечается, что во всех случаях в помещениях, где находились лица с признаками респираторного заболевания или подтвержденной коронавирусной болезнью, следует провести вне графика проветривания и дезинфекцию поверхностей.

Теги: #коронавирус #минобразования
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