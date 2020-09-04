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07:57 04.09.2020

Спасатели и военные продолжают тушение отдельных очагов пожара в трех районах Луганской и Харьковской областей

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Спасатели и военные продолжают тушение отдельных очагов пожара в трех районах Луганской и Харьковской областей

Спасатели и военнослужащие Вооруженных сил Украины продолжают тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра пожара в Новоайдарском и Станично-Луганском районах Луганской и Чугуевском районе Харковской области, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Состоянием на 7.00 4 сентября продолжается тушение пожара в лесном массиве вблизи с.Клугино-Башкировка Чугуевского горсовета, который возник 2 сентября. Открытого огня не наблюдается, проводится дотушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в пятницу.

К тушению пожара привлечены 7 человек и 2 единицы техники лесхоза, 15 человек личного состава и 1 единица техники ВСУ.

В Луганской области по состоянию на 7.00 4 сентября продолжается тушение 3 очагов пожара сухой травы и лесных насаждений в 2 районах области (Новоайдарский район с.Лобачево, с.Лопаскино и Станично-Луганский район с.Болотенное), которые возникли 2 сентября. Открытого огня не наблюдается, проводится дотушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра.

К тушению пожаров привлечено 404 человека и 73 единицы техники, из них от ГСЧС – 245 человек личного состава и 47 единиц техники.

"С целью оказания помощи в тушении лесных пожаров на территории Луганской области от ГСЧС дополнительно привлечено 135 человек и 27 единиц техники из Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей", – уточнили в ведомстве.

Вместе с тем, пресс-центр штаба операции Объединенных сил в пятницу утром сообщил, что подразделения ВСУ совместно с пожарными ГСЧС участвуют в тушении огня вблизи населенных пунктов Валуйское, Станица Луганская, Лопаскино, Лобачево, Попасная, Новоалександровка, Трехизбенка.

"К тушению пожаров привлечено необходимое количество личного состава и техники. Пожары уже ликвидированы в населенных пунктах Красногоровка, Зайцево, Елизаветовка, Золотое-3 и Каменка", – уточнили военные.

Теги: #луганская #тушение #пожар #харьковская
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