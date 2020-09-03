Задержанного у здания МВД Беларуси журналиста отпустили после составления протокола

Журналиста портала TUT.BY Дмитрия Брушко отпустили из Октябрьского РОВД Минска, но составили на него протокол о мелком хулиганстве, сообщают представители СМИ с места событий.

Брушко, комментируя свое задержание, отметил: "Было тесно, случайно задел сотрудника милиции в штатском". "Затащили в машину. Было все корректно, не били", - добавил он.

При этом у адвоката журналиста возникли претензии к копии протокола - в ней не описан состав правонарушения.

В четверг вечером несколько десятков журналистов белорусских негосударственных изданий собрались у здания МВД и просили встречи с главой ведомства Юрием Караевым. Однако Караев отказался выйти к журналистам. Им предложили записаться на приём и обжаловать задержание коллег через прокуратуру.

Журналисты выстроились у здания МВД, к ним вышли девять человек в форме и заявили, что журналисты нарушают закон о массовых мероприятиях, и попросили разойтись. В итоге фотографа портала tut.by Дмитрия Брушко задержали люди в штатском и увезли.

После этого журналисты прошли колонной от здания МВД к Октябрьскому РУВД.