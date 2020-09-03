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20:10 03.09.2020

Рада приняла закон о портфельных гарантиях

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Рада приняла закон о портфельных гарантиях

Верховная Рада приняла в целом закон с поправками в госбюджет о введении механизма портфельных госгарантий максимальным объемом в 2020 году до 5 млрд грн.

Законопроект 3659д поддержали 354 народных депутата при необходимых 226 голосах.

"Благодаря предложенному правительством механизму, который одобрил парламент, 5 млрд грн в виде портфельных госгарантий будет направлено на поддержку микро- малого и среднего бизнеса", - прокомментировал замминистра финансов Василий Шкураков.

Теги: #гарантии #рада
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