Руководство Криворожского университета экономики и технологий просит объяснить отзыв представления на пожизненную стипендию отцу Зеленского

Руководство Государственного университета экономики и технологий г. Кривой Рог заявило, что неоднократно подавало кандидатуру Александра Зеленского, отца президента Украины Владимира Зеленского, на присвоение почетных званий, но получало отказ.

Об этом речь идет в обращении руководства университета к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и и.о. министра образования и науки Украины Сергею Шкарлету, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Обращение было направлено в четверг, после публикации в СМИ материала о якобы намерении Зеленского присвоить своему отцу пожизненную стипендию.

"Вынуждены отметить, что трудовой коллектив, в котором работает А.С.Зеленский, неоднократно вносил представления на награждение А.С. Зеленского, начиная с 2017 года, со времен предыдущего президента Украины. Предпоследнее представление на присвоение почетного звания "Заслуженный деятель науки и техники Украины" вообще было "заблокировано", со слов тогдашних чиновников Днепропетровской областной государственной администрации, в Администрации президента Петра Порошенко", - указывается в обращении.

"Просим предоставить четкий ответ - чем вызван отзыв представления на присуждение именной пожизненной стипендии выдающимся деятелям образования, среди которых есть член нашего трудового коллектива, д.т.н., профессор Зеленский О.С.?", - отмечается в обращениию

В заявлении также просят учесть, что выдвижение кандидатуры Александра Зеленского на награждение государственными наградами началось задолго до того, как президентом Украины стал Владимир Зеленский.

Ранее, 2 сентября, Кабинет министров Украины рассматривал подготовленный Министерством образования и науки Украины проект указа президента о назначении пожизненных государственных стипендий выдающимся деятелям образования, в том числе Александру Зеленскому. Непосредственно во время заседания по инициативе Шкарлета проект указа был снят с рассмотрения.