Горняки криворожской шахты "Жовтнева" объявили под землей акцию протеста с требованиями повысить зарплату и вернуть льготный стаж – Волынец

12 горняков первой, ночной смены шахты "Жовтнева" по добыче железной руды (Кривой Рог, Днепропетровская обл.) остались под землей на глубине 1,2 км на расстоянии около 2 км от шахтного ствола, объявив акцию протеста с требованями повышения заработной платы, увольнения менеджмента предприятия и возвращения льготного стажа, сообщает дидер профсоюза горняков Михаил Волынец.

"Работники шахты объявили акцию протеста с требованиями: - повысить зарплату; - уволить менеджмент, загоняет предприятие в кризис; - вернуть льготный стаж по спискам 1,2; - прекратить нарушения при аттестации", - написал Волынец на своей странице в Facebook в четверг.

По его словам, с предприятия сообщают, что к протестующим присоединились работники второй, утренней смены: "Администрация не успела их перехватить - они спустились в шахту".