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12:03 03.09.2020

У здания Кабмина проходит митинг против частичного запрета на проведение концертов, присутствуют Полякова и Alyona Alyona

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У здания Кабмина проходит митинг против частичного запрета на проведение концертов, присутствуют Полякова и Alyona Alyona

 У здания Кабинета министров Украины в центре Киева проходит митинг представителей музыкальной индустрии в знак протеста против решений правительства о частичном запрете на проведение концертов организаторами, у которых соответствующий классификатор видов экономической деятельности (КВЭД) не является основным.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 11:30 четверга у здания правительства собралось более 100 человек. Среди присутствующих: исполнительницы Alyona Alyona и Алина Паш, шоумен Андрей Джеджула, певица Ольга Полякова, а также ряд других артистов и представителей музыкальной индустрии.

В руках у протестующих плакаты: "Нас не слышат", "Наказывайте виновных, а не всех подряд", "Мы против дискриминации", "Кабмин, не нарушай конституцию".

"Мы против установления выборочных карантинных ограничений и дискриминации организаторов концертов. Не отбирайте у нас возможности работать и выживать. Мы требуем быстрой разработки государственной политики, которая спасет музыкальную индустрию во время полной остановки! Мы долго терпели и придерживались всех карантинных ограничений, уважая мнение и позицию власти. Сначала мы полностью остановились, за что не получали никаких компенсаций, потом организовывали концерты с соблюдением требований правительства по размещению одного человека на 5 квадратных метров. Но с последними действиями КМУ в виде постановления 720 от 26.08.20 мы уже не можем мириться. Теперь организаторов разделяют еще и по такому принципу: те, что при регистрации бизнеса выбрали "концертный" КВЭД как основной, имеют право проводить культурные мероприятия. Все остальные - нет. Хотя на самом деле все понимают, что основной КВЭД - это формальность при регистрации СПД, и вообще КВЭДы нужны только для статистики. Это решение окончательно сломает музыкальную индустрию в Украине", - говорится в заявлении организаторов митинга.

Кроме того, протестующие призывают правительство: не дискриминировать часть концертных организаторов по признаку основного КВЭД; не устанавливать государственные компенсации по признаку основного КВЭДа; сформировать четкий план действий выхода из кризиса, который будет разработан с участием представителей музыкальной индустрии, в частности, с участием членов правления Украинской музыкальной профсоюза.

Среди прочего, протестующие требуют от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля создать рабочую группу с участием представителей музыкальной индустрии с одной стороны и Минздрава, Минкультуры и МВД с другой для совместной разработки программы выхода из кризиса.

Как сообщалось, 26 августа Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября, а также внес изменения в ограничительные мероприятия. В частности, правительство запретило проведение концертов (кроме проводимых учреждениями культуры, для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности).

Теги: #карантин #акция_протеста #артисты #кабмин
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