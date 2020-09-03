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12:01 03.09.2020

В Офисе президента опровергли встречу Зеленского с братьями Суркисами накануне решения Печерского суда

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В Офисе президента опровергли встречу Зеленского с братьями Суркисами накануне решения Печерского суда

 Президент Украины Владимир Зеленский не встречался с Григорием и Игорем Суркисами 2 сентября, накануне решения Печерского районного суда Киева о взыскании с ПриватБанка $350 млн в пользу связанных с ними компаний, поскольку находился в региональных поездках.

"Эта встреча не была возможна ни теоретически, ни физически. Президент во вторник был в Полтавской области, а в среду утром, не возвращаясь в Киев, на вертолете вылетел в Харьковскую область", - заявил в четверг агентству "Интерфакс-Украина" советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя распространяемую в СМИ информацию о якобы такой встрече.

Подоляк также считает, что пора "заканчивать спекуляциями, построенными на чистом вымысле".

"История "Привата" и Суркисов - это история только судов, а также тех, кто несколько лет назад всё это наворотил своими непродуманными и юридически некорректными шагами по национализации, и должен, по идее, сейчас своими деньгами отдавать долги", - отметил он.

Теги: #суркисы #офис_президента #приватбанк
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