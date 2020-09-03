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09:36 03.09.2020

Задержаны лица, заминировавшие офис ОПЗЖ в Киеве – прокуратура

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Задержаны лица, заминировавшие офис ОПЗЖ в Киеве – прокуратура

Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6 сообщено о подозрении двум лицам, причастным к минированию офисного помещения в центре столицы.

"Так, 9 августа 2020г в полицию поступило сообщение о том, что на заборе у офисного помещения на улице Большой Васильковской обнаружено самодельное взрывное устройство. Указанное устройство состояло из буровой тротиловой шашки, электродетонатора с проводами питания, подключенными к мобильному телефону. Специалистами взрывотехнической службы опасный предмет был обезврежен", - сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Киева.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили лиц, причастных к этому преступлению, и задержали их. Ими оказались двое мужчин, 1981 и 1982 г.р. Один из них бывший правоохранитель, другой - проходил службу в зоне АТО.

"Во вторник, 2 сентября, по месту жительства и регистрации задержанных проведены обыски, в ходе которых изъяты тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты РГД-5 и запалы к ним, более 500 патронов различного калибра и вспомогательные средства для изготовления взрывчатки", - говорится в сообщении.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами) и решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Устанавливается происхождение изъятого и мотивы его хранения.

В сообщении столичной прокуратуры не сообщается, кому принадлежит заминированный офис. Вместе с тем, как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет об офисе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Теги: #киев #минирование #прокуратура #опзж
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