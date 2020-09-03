События

09:35 03.09.2020

В Харькове на авторынке "Барабашово" произошел взрыв

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В Харькове на авторынке "Барабашово" произошел взрыв

В четверг, 3 сентября, около 4:40 на территории авторынка "Барабашово" по пр.Юбилейный в Харькове произошел взрыв.

"В результате происшествия пострадавших нет... Установлено, что в результате взрыва поврежден трактор для вывоза мусора", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Московского отдела полиции Харькова.

Информация зарегистрирована в Едином учете. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Теги: #взрыв #харьков #барабашово
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