События

09:21 03.09.2020

Начальнику полиции Киева предложили взятку за "крышевание" автоугонщиков

3 мин читать
Начальнику полиции Киева предложили взятку за "крышевание" автоугонщиков

 Начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко рассказал, что усилия полиции в борьбе с угонщиками автотранспорта привели к критической для преступников ситуации - они напрямую предложили ему взятку за "крышевание" автоугонов. Сейчас оба злоумышленника задержаны.

Как рассказал Крищенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", с предложением взятки за начало работы по "крышеванию" автоугонов на него напрямую злоумышленники вышли еще весной. "Я понял, что мне предлагают "крышевать" автоугоны. Меня это очень удивило. Мы считали, что это банальная провокация… Я еще не слышал, чтобы к начальникам полиции приходили с такими предложениями", - рассказал он.

Начальник столичного главка полиции рассказал, что было открыто производство, которое поддерживали представители Офиса генерального прокурора, и начали документировать преступные действия, все сомкнулось на начальнике райотдела. "Они ему предложили: давайте, будем решать вопросы. Мы вам будем давать проценты с прибыли", - сказал Крищенко.

По его словам, было проведено несколько встреч, задокументировано ряд предложений, как по решению конкретных уголовных дел, так и в целом "крышевания" автоугонов. В частности, как отметил Крищенко, шла речь о снятии с розыска одного из автоугонщиков. "Одним из наших условий было, чтобы этот человек пришел на встречу для передачи денег, чтобы мы смогли якобы обсудить, как его снять с розыска. И человек, который задерживался много раз, скрывался, соблюдал конспирацию, пришел на эту встречу", - рассказал руководитель полиции Киева.

Он сообщил, что этот человек и еще один были задержаны за предложение взятки должностному лицу – начальнику одного из райотделов.

Отвечая на вопрос о том, какую сумму за решение вопросов предлагали злоумышленники, Крищенко сказал: "В итоге взятка составила $350 тысяч. Со мной сумма не обсуждалась, это уже начальнику райотдела предложили. Это была сумма для начала. А потом они надеялись организовать процесс и рассчитываться процентами с продажи угнанных машин".

По словам начальника главка, такая ситуация была вызвана тем, что полиция в целом по Украине предпринимает радикальные меры по борьбе с преступлениями, связанными с угоном автотранспорта.

С 20016 года, по его словам, количество угонов автомобилей сократилось в разы. "Если раньше в Киеве в сутки в среднем угонялось пять и даже семь автомобилей, то сейчас два. Вот мы их сейчас так зажали, они уже в такой панике, что пошли на нетривиальные шаги – напрямую начальнику главка предложили "крышевание", - добавил Крищенко.

По его словам, задержанный, которых находился в розыске, является подозреваемым по ряду других дел, второй задержанный является подсудимым в нескольких уголовных делах.

При этом он добавил, что не может поручиться за весь личный состав полиции Киева в том, что они не участвуют в подобного рода схемах. "Мы понимаем, что в ситуациях с угонами могут быть задействованы наши бывшие сотрудники. Мы их задерживали. Понимаем, что есть и действующие полицейские, нечистые на руку, и представители других правоохранительных органов", - подытожил начальник ГУ Нацполиции в Киеве.

Теги: #взятка #крищенко #угонщики #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:47 03.09.2020
Начальник полиции Киева призывает нардепов поддержать усиление ответственности за угон автомобилей

Начальник полиции Киева призывает нардепов поддержать усиление ответственности за угон автомобилей

03:46 03.09.2020
В Киеве в результате конфликта у офиса общественной организации телесные повреждения получили трое полицейских – нацполиция

В Киеве в результате конфликта у офиса общественной организации телесные повреждения получили трое полицейских – нацполиция

17:14 02.09.2020
Патрульные разыскали мужчину, который предположительно утром в Киеве нанес телесные повреждения нардепу Полякову

Патрульные разыскали мужчину, который предположительно утром в Киеве нанес телесные повреждения нардепу Полякову

14:26 02.09.2020
В Умани сейчас находится около полусотни паломников-хасидов, порядок будет обеспечивать более пятисот полицейских – Нацполиция

В Умани сейчас находится около полусотни паломников-хасидов, порядок будет обеспечивать более пятисот полицейских – Нацполиция

11:52 02.09.2020
Во Львовской области сотрудница Нацполиции под заказ собирала информацию о телефонных звонках граждан - ГБР

Во Львовской области сотрудница Нацполиции под заказ собирала информацию о телефонных звонках граждан - ГБР

13:41 01.09.2020
Благодаря системе "Безопасный город" полицейские Киева задержали злоумышленников, неделю удерживающих в заложниках бизнесмена – Крищенко

Благодаря системе "Безопасный город" полицейские Киева задержали злоумышленников, неделю удерживающих в заложниках бизнесмена – Крищенко

17:04 31.08.2020
В Люботине Харьковской области обнаружен крупный тайник с боеприпасами – полиция

В Люботине Харьковской области обнаружен крупный тайник с боеприпасами – полиция

14:41 31.08.2020
Полиция Украины получила ряд доказательств невиновности нацгвардейца Маркива в убийстве итальянского журналиста Рокелли - Аваков

Полиция Украины получила ряд доказательств невиновности нацгвардейца Маркива в убийстве итальянского журналиста Рокелли - Аваков

22:25 30.08.2020
Правоохранители разыскивают двух человек, по подозрению в причастности к поджогу автомобиля журналистов программы "Схемы" - Небытов

Правоохранители разыскивают двух человек, по подозрению в причастности к поджогу автомобиля журналистов программы "Схемы" - Небытов

19:03 30.08.2020
В Одессе проведение Марша равенства закончилось дракой между представителями ЛГБТ-сообщества и националистами, 16 человек задержаны, пострадали 2 полицейских - полиция

В Одессе проведение Марша равенства закончилось дракой между представителями ЛГБТ-сообщества и националистами, 16 человек задержаны, пострадали 2 полицейских - полиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Харькове на авторынке "Барабашово" произошел взрыв

В Двуречанском лесничестве продолжается тушение пожара на площади 100 га - ГСЧС

В Украине зафиксирован очередной антирекорд: 54 умерших от Covid-19 за сутки, заболели 2430 человек

Премьер Украины заявил о нарушениях при принятии Печерским судом решения в пользу Сурксисов в споре с ПриватБанком о $350 млн

Адвокат ПриватБанка заявляет о проигрыше в Печерском райсуде в споре с Суркисами о $350 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

Задержаны лица, заминировавшие офис ОПЗЖ в Киеве – прокуратура

В Харькове на авторынке "Барабашово" произошел взрыв

В Двуречанском лесничестве продолжается тушение пожара на площади 100 га - ГСЧС

В Украине зафиксирован очередной антирекорд: 54 умерших от Covid-19 за сутки, заболели 2430 человек

ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 26 млн, число жертв - 860 тыс. - университет Хопкинса

В Луганской области ликвидировано 16 пожаров, погиб один человек и два человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы - ГСЧС

Пожар в Новомосковском лесничестве ликвидирован, жертв и пострадавших нет - ГСЧС

Из-за пожара в Двуречанском лесничестве пострадал один человек, 33 человека отселены, уничтожено огнем 22 дома - ГСЧС

Российские наемники за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА