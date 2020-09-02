Глава Минюста ожидает решения спора по иску оффшоров Суркисов к ПриватБанку до утра 3 сентября

Печерский районный суд Киева отправился в совещательную комнату для вынесения решения по делу по иску компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве государственного ПриватБанка (Киев) обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн, сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"Суд отправился в совещательную комнату. Будет объявлено, что он вынесет по результатам рассмотрения, или сегодня поздно вечером, или завтра утром. Там есть сотрудники министерства юстиции, мне сообщат о результате", – сказал он журналистам в среду, покидая суд.

По словам Малюськи, в ходе заседания в среду было заявлено несколько процессуальных ходатайств, однако судья не рассмотрел ни одно из них и занимался изучением иска.

"С точки зрения закона в удовлетворении заявления должно было бы быть отказано, собственно, этого мы ожидаем от справедливого и умного, взвешенного суда. (…) Странные очень требования истцов, я бы сказал (...), за пределами здравого смысла, лишены любого процедурного обоснования, поэтому само рассмотрение немного напоминает произведения Кафки", – сказал министр юстиции.

Первое заседание по соответствующему иску компаний Суркисов состоялось 6 августа 2020, повестку на которое банк получил около обеда в тот же день от представителя истца. Адвокаты ПриватБанка несколько раз пытались отстранить судью Сергея Вовка от рассмотрения соответствующего дела, однако безрезультатно.

Банк также направил жалобу о противоправном назначении судьи Вовка на соответствующее дело в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), которое в свою очередь, 21 августа перенаправило его в ГБР.

Как сообщалось, в конце 2016 года во время национализации ПриватБанка денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах ПриватБанка и его филиалов, попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с ПриватБанком лицами.

Печерский райсуд Киева 9 февраля 2017 года своим решением по иску оффшорных компаний Суркисов обязал ПриватБанк исполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрским филиалом банка с оффшорными компаниями братьев Суркисов. Попытка Кабмина обжаловать этот вердикт в апелляционном суде не увенчалась успехом. В свою очередь, ПриватБанк подал кассационную жалобу, рассмотрение которой, по словам Пожидаева, пока не назначено.

Пока же 15 апреля 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе разъяснение судьи Печерского райсуда Вячеслава Пидпалого решения 2017 года в виде обязательства ПриватБанка компенсировать компаниям Суркисов средства. Сумма заявленных требований в августе выросла примерно на $100 млн и достигла $350 млн (из них $102 млн - проценты, насчитанные по ставке 13% годовых).

На основании решения судьи Пидпалого сразу шесть британских компаний-взыскателей 28 апреля 2020 года по отдельности обратились в ГИС с заявлением о его принудительном исполнении, а 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.

По словам пресс-службы ПриватБанка, по состоянию на начало июня госисполнитель наложила на банк два штрафа в размере приблизительно 5 тыс. грн и 10 тыс. грн за невыполнение решения и передала материалы в Печерский райотдел Нацполиции для открытия уголовного производства.

ПриватБанк во втором квартале сформировал резервы под юридические риски в размере 6,832 млрд грн.