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17:01 02.09.2020

В организме Навального найдены следы яда из группы "Новичок" - представитель кабмина ФРГ

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В организме Навального найдены следы яда из группы "Новичок" - представитель кабмина ФРГ

Лаборатория Бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок", заявил в среду официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"По запросу университетской клиники Charite в Берлине специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологическое исследование проб Алексея Навального. Было установлено несомненное указание на химическое нервно-паралитическое боевое вещество группы "Новичок"", - говорится в заявлении Зайберта, поступившем в "Интерфакс".

"То, что Алексей Навальный в России стал жертвой нападения с применением химического нервно-паралитического боевого вещества - это вопиющий случай", - говорится в заявлении.

Берлин призывает Москву дать объяснения по поводу обстоятельств случившегося с Навальным.

"Федеральное правительство (Германии) осуждает это нападение самым серьезным образом. Призывает российское правительство дать объяснение этому случаю… МИД ФРГ проинформирует посла России о результатах исследования ", - говорится в заявлении Зайберта.

Теги: #рф #навальный #германия
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