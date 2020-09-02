В Киеве резко возросло количество госпитализированных с коронавирусом и пневмонией – Кличко

В больницы Киева за прошедшие сутки госпитализировали 75 пациентов, по состоянию на среду в целом в них находятся 788 больных коронавирусом, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Резко увеличилось количество госпитализированных. В больницы столицы за прошедшие сутки попали 75 пациентов! Всего на сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 788 больных коронавирусом, из них 19 детей. 164 пациента - в тяжелом состоянии. 210 получают кислородную поддержку. 14 - под аппаратами ИВЛ. Еще 100 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус", - сообщил Кличко во время онлайн пресс-конференции.

По словам мэра Киева, увеличивается и количество больных пневмонией. Так, за минувшие сутки госпитализировали 144 пациента с таким диагнозом. В целом воспаление легких в столичных медучреждениях лечат 1 128 больных.

Он отметил, что больницы для пациентов с коронавирусом работают в режиме инфекционных госпиталей. Все они заполнены почти на 54%. На прошлой неделе город добавил госпитальные базы для приема больных коронавирусом. Это городские больницы №5, 17, 6 и 8. Они уже принимают пациентов с COVID-19.

"Я хочу еще раз обратиться ко всем: круг сужается ... И уже у каждого из нас есть знакомые, родственники или сотрудники, которые заболели коронавирусом. И вести себя в этой ситуации легкомысленно, рассказывать о мировом заговоре - мягко говоря, глупо. А если у человека нет инстинкта самосохранения - уберечь и спасти его сложно ... Поэтому не пренебрегайте своим здоровьем, не подвергайте опасности близких и людей, которые рядом. Ведь вы можете перенести болезнь без симптомов или в легкой форме, но заразить людей, которые в группе риска!" - отметил Кличко.