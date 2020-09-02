В Украине не может быть никаких особых статусов - Верещук о заявлениях Фокина

В Украине не может быть никаких особых статусов, и вопрос особого статуса Донбасса нельзя обсуждать в Верховной Раде, заявила народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Моя позиция не изменяется и с заявлением господина Фокина тоже не изменяется. Не может быть особых статусов у нас в Украине. Мы не можем себе это позволить, учитывая нашу ситуацию. Мы не можем обсуждать вопрос включения и внесения в парламент вопроса обсуждения в любой форме особого статуса Донбасса", - сказала Верещук журналистам перед заседанием Верховной Рады в среду.

Она отметила, что необходимо обсудить, что Фокин имел в виду, говоря о Донбассе.

"Что значит Донбасса? Давайте обсудим, что тогда Донбасс. У нас нет такой административно-территориальной единицы. Это часть Донецкой и Луганской (областей - ИФ)? Нет. Это целая Донецкая и Луганская? Нет. Так Донбасс условно называют и часть Харьковской области. То есть что мы имеем в виду? Нам надо сначала выяснить, что господин Фокин имел в виду, когда говорит, что вся Донецкая и Луганская область", - пояснила Верещук.

Ранее Фокин в интервью изданию strana.ua заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".