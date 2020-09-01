Пенсионеры старше 75 лет с 2021г будут получать доплаты к пенсиям – глава комитета Рады

Правительство и Верховная Рада с 2021 года планируют ввести доплаты к пенсиям для пенсионеров старше 75 лет подобно тому, как в 2020 году они были введены для пенсионеров старше 80 лет, сообщила глава парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

"Сейчас мы ожидаем 15 сентября, когда будет внесен государственный бюджет. Я - на постоянном контакте с министром финансов. Он закладывает надбавку и для лиц 75+. Будем помогать людям, которые работали в основном в советское время и имеют очень малую пенсию сейчас", – сказала она агентству "Интерфакс-Украина".

Третьякова напомнила, что в этом году Рада приняла два закона, согласно которым люди старше 80 лет дополнительно получили не только доплату в 1 тыс. грн, которая была предоставлена единовременно почти 5 млн пенсионеров, но и доплату в размере 500 грн в месяц до пенсии пожизненно.

"А тому, кому 80+ и он одинок, еще установлена доплата на уход - более 700 грн в месяц", – напомнила глава профильного парламентского комитета.

По ее словам, компенсаторы были найдены, в том числе из денег, которые выделяются на социальную политику.

Третьякова пояснила, что люди, которым более 75 лет, работали в советское время, когда не было высоких заработных плат, поэтому их пенсия сейчас не является справедливой.

Согласно данным Госстата, на конец 2019 года в Украине было 9,98 млн чел. старше 60 лет и 7,15 млн чел. старше 65 лет.

Более детальные данные на сайте комитета отсутствуют.