Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 25,4 млн, число жертв - 850 тысяч

С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 8:00 по Киеву вторника достигло 25 млн 484 тыс. 767 человек, увеличившись за сутки на 262 тыс. 058, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 850 тыс. 535 против 846 тыс. 395 днем ранее, излечились 16,8 млн.

Более 3 млн человек с начала пандемии заразились в США, Бразилии и Индии.

В Соединенных Штатах на 8:00 по Киеву вторника суммарно выявлено 6 млн 030 тыс. 587 инфицированных, скончались 183 тыс. 597 человек, выздоровели более 2,18 млн.

В Бразилии число инфицированных выросло до 3 млн 908 тыс. 272, скончался 121 тыс. 381 человек, поправились 3,26 млн.

На третьем месте по количеству больных коронавирусом остается Индия, где число заразившихся составило на утро вторника 3 млн 691 тыс. 166 при 65 тыс. 288 летальных исходах и 2,8 млн излечившихся.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты достиг 109,7. В США на 1 млн населения скончалось 567 человек, Бразилии - 571, Индии - 47.