События

08:17 01.09.2020

США активизируют меры по поддержке Тайваня

1 мин читать
США активизируют меры по поддержке Тайваня

США формируют новый двухсторонний экономический диалог с Тайванем, сообщил помощник американского госсекретаря по Восточной Азии Дэвид Стилвелл.

"Мы будем продолжать помогать Тайбэю противостоять кампании Коммунистической партии Китая по давлению, запугиванию и маргинализации Тайваня", - сказал Стилвелл, выступая на онлайн-форуме, организованном фондом "Наследие" (Heritage Foundation).

Этот шаг рассматривается наблюдателями как укрепление поддержки Тайваня в условиях усиливающегося давления на тайваньский режим со стороны Пекина.

В то же время Стилвелл отметил, что новый диалог не является отходом Вашингтона от признания существования "одного Китая", а представляет собой лишь часть "значительных корректировок" в отношениях с Пекином и Тайбэем.

Теги: #сша #поддержка #тайвань
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:53 01.09.2020
SpaceX планирует в четверг вывести на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

SpaceX планирует в четверг вывести на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

00:23 01.09.2020
Байден перед выборами пользуется большей поддержкой военнослужащих США, нежели Трамп

Байден перед выборами пользуется большей поддержкой военнослужащих США, нежели Трамп

18:24 31.08.2020
Глава МИД Франции выступает за "третий путь" для Евросоюза, независимый от гегемонии США и Китая

Глава МИД Франции выступает за "третий путь" для Евросоюза, независимый от гегемонии США и Китая

14:21 31.08.2020
Трамп утвердил отсрочку по налоговым отчислениям в фонд соцстрахования с 1 сентября

Трамп утвердил отсрочку по налоговым отчислениям в фонд соцстрахования с 1 сентября

09:48 31.08.2020
США обеспокоены намерениями Украины привлекать китайские инвестиции в индустрию

США обеспокоены намерениями Украины привлекать китайские инвестиции в индустрию

07:43 31.08.2020
Трамп сообщил о "замечательном разговоре" с Абэ, покидающим пост премьера Японии

Трамп сообщил о "замечательном разговоре" с Абэ, покидающим пост премьера Японии

07:07 31.08.2020
Глава Сената Чехии заплатит "высокую цену" за визит на Тайвань - глава МИД КНР

Глава Сената Чехии заплатит "высокую цену" за визит на Тайвань - глава МИД КНР

05:34 31.08.2020
Остановить насилие в городах под управлением демократов можно только с помощью силы, считает Трамп

Остановить насилие в городах под управлением демократов можно только с помощью силы, считает Трамп

07:38 30.08.2020
США озабочены намерениями Украины привлекать китайские инвестиции в индустрию

США озабочены намерениями Украины привлекать китайские инвестиции в индустрию

20:30 29.08.2020
США призвали власти Беларуси освободить политзаключенного Шклярова

США призвали власти Беларуси освободить политзаключенного Шклярова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим и продолжают функционировать в условиях карантина

Российские наемники за минувшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Степанов: Минздрав достаточно разработал все правила и рекомендации по организации учебного процесса

Степанов: мы нашли "идеальный баланс" между карантинными ограничениями и жизнью страны

Сытник остается директором НАБУ, Бюро работает в штатном режиме – пресс-служба

ПОСЛЕДНЕЕ

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 25,4 млн, число жертв - 850 тысяч

КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим и продолжают функционировать в условиях карантина

Российские наемники за минувшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Цифровая справка ВПО уже в октябре будет доступна в приложении "ДИЯ"

На Буковине лабораторно подтвердили 117 новых случаев коронавируса

В одном из вузов Львова полиция раскрыла нарколабораторию

В Израиле подтверждают достижение соглашения с ХАМАС

Степанов: Минздрав достаточно разработал все правила и рекомендации по организации учебного процесса

Штаб Бабарико объявляет о создании партии "Вместе"

В Житомирской области неизвестные пытались подорвать поезд с бензином, СБУ квалифицировало происшествие как теракт

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА