США активизируют меры по поддержке Тайваня

США формируют новый двухсторонний экономический диалог с Тайванем, сообщил помощник американского госсекретаря по Восточной Азии Дэвид Стилвелл.

"Мы будем продолжать помогать Тайбэю противостоять кампании Коммунистической партии Китая по давлению, запугиванию и маргинализации Тайваня", - сказал Стилвелл, выступая на онлайн-форуме, организованном фондом "Наследие" (Heritage Foundation).

Этот шаг рассматривается наблюдателями как укрепление поддержки Тайваня в условиях усиливающегося давления на тайваньский режим со стороны Пекина.

В то же время Стилвелл отметил, что новый диалог не является отходом Вашингтона от признания существования "одного Китая", а представляет собой лишь часть "значительных корректировок" в отношениях с Пекином и Тайбэем.