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01:21 01.09.2020

В Израиле подтверждают достижение соглашения с ХАМАС

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В Израиле подтверждают достижение соглашения с ХАМАС

В израильских службах безопасности в понедельник подтвердили факт достижения соглашения с палестинской группировкой ХАМАС о прекращении эскалации напряженности, передает израильская радиостанция "Аруц Шева" (Седьмой канал).

В рамках соглашения палестинские радикалы прекратят направлять в сторону Израиля воздушные шары и воздушных змеев со взрывчаткой и емкостями с воспламеняющейся жидкостью, а Израиль со своей стороны вновь откроет КПП "Керем-Шалом" и "Эрез" на границе с сектором Газа, а также закрытые морские участки для рыбной ловли.

Ранее о достижении этого соглашения объявила в понедельник палестинская группировка ХАМАС.

Согласно ее представителям, соглашение достигнуто при посредничестве Катара.

"Достигнуто соглашение о сдерживании эскалации напряженности и прекращении (израильской) агрессии в отношении нашего народа", - говорится в заявлении ХАМАС, цитату из которого приводит "Аруц Шева".

Соглашение достигнуто на фоне необходимости поставок в сектор Газа гуманитарной помощи в связи со вспышкой коронавируса COVID-19 и опасения быстрого распространения инфекции, что может привести к коллапсу местной системы здравоохранения, отмечает радиостанция.

В последнее время с территории сектора Газа, который находится под фактическим управлением ХАМАС, в сторону Израиля палестинские радикалы запускали воздушные шары и воздушных змеев с закрепленными на них взрывчаткой и емкостями с воспламеняющейся жидкостью. Армия обороны Израиля отвечала на это ударами по целям ХАМАС в секторе Газа.

Теги: #хамас #соглашение #подтверждение #израиль
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