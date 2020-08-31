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15:08 31.08.2020

Высказывания Фокина по амнистии и особому статусу для всего Донбасса не отвечают официальной позиции украинской делегации в ТКГ, заявил руководитель ОП Ермак

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Высказывания Фокина по амнистии и особому статусу для всего Донбасса не отвечают официальной позиции украинской делегации в ТКГ, заявил руководитель ОП Ермак

Отдельные комментарии заместителя руководителя украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, в частности, касающиеся амнистии и особого статуса для всего Донбасса, не отражают официальной позиции украинской делегации в ТКГ, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой. И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, на которые почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в рамках национальных интересов Украины", - цитирует Ермака пресс-служба ОП в понедельник.

При этом по его словам, большинство позиций, которые высказал Фокин, по сути, отражают положения первых и вторых Минских договоренностей.

В то же время Ермак указал, что амнистия не может касаться лиц, которые совершали военные преступления, захватывали заложников, пытали и убивали пленных, торговали людьми, участвовали в финансировании терроризма и совершали некоторые другие тяжкие преступления.

Руководитель Офиса президента также отметил, что Минские соглашения и предложения украинской делегации по доработке законопроекта об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО не предусматривают особого статуса для всего Донбасса – речь идет исключительно о временно оккупированных районах.

"Есть четкие красные линии, которые неоднократно очерчивал президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому позиция украинской делегации в минской ТКГ полностью соответствует национальным интересам Украины", - заявил Ермак.

Ранее Фокин в интервью изданию "Strana.ua" заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".

В понедельник, 31 августа, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что считает заявление Фокина о всеобщей амнистии участников незаконных вооруженных формирований и особом статусе для всего Донбасса не соответствующим национальным интересам.

Теги: #фокин #ткг #ермак
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