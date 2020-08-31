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08:20 31.08.2020

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 25 млн, число жертв - 846 тыс. - университет Хопкинса

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Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 25 млн, число жертв - 846 тыс. - университет Хопкинса

С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 понедельника достигло 25 млн 222 тыс. 709 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 846 тыс. 395, излечились 16,6 млн.

Более 3 млн человек с начала пандемии заразились в США, Бразилии и Индии.

В Соединенных Штатах на 08:00 понедельника суммарно выявлен 5 млн 996 тыс. 431 инфицированный, скончались 183 тыс. 066 человек, выздоровели более 2,1 млн.

В Бразилии число инфицированных выросло до 3 млн 862 тыс. 245, скончались 120 тыс. 828, поправились 3,2 млн.

На третьем месте по количеству больных коронавирусом остается Индия, где число заразившихся составило на утро понедельника 3 млн 621 тыс. 245 при 64 тыс. 469 летальных исходах и 2,77 млн излечившихся.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты достиг 109,1. В США на 1 млн населения скончалось 565 человек, Бразилии - 568, Индии - 47.

Теги: #данные #коронавирус #мир
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