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04:22 31.08.2020

В Китае за сутки 36 заражений COVID-19, все "завозные"

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В Китае за сутки 36 заражений COVID-19, все "завозные"

Медики в Китае за минувшие сутки выявили коронавирус у 36 человек, у 17 человек активное заражение COVID-19, еще 19 человек являются бессимптомными носителями, все случаи "импортированы", следует из данных, опубликованных на сайте Госкомздрава КНР в понедельник.

Летальных исходов нет.

За предыдущие сутки было выявлено 13 случаев заражения: девять активных и четыре бессимптомных, все также были ввезены из-за границы.

С декабря 2019 года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зафиксировано 85 тыс. 48 активных случаев заражения, из которых 2 тыс. 499 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны за сутки подтверждено 15 новых случаев заболевания, все - в Гонконге. С начала пандемии в трех специальных административных районах зарегистрировано 5 тыс. 335 больных коронавирусом: в Гонконге - 4 тыс. 801 (88 человек скончались), в Макао - 46, на Тайване - 488 (семь летальных исходов).

Теги: #данные #коронавирус #китай #зараження
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