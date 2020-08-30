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20:51 30.08.2020

Число задержанных в воскресенье на акции протеста в Минске достигло 140 – МВД

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Число задержанных в воскресенье на акции протеста в Минске достигло 140 – МВД

Число задержанных на акции протеста в воскресенье в Минске, по данным на 18:00 местного времени, достигло 140 человек, сообщила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

"По данным на 18.00, число задержанных на акции протеста в Минске достигло 140", - проинформировала Чемоданова.

В Беларуси третью неделю продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Самые массовые акции состоялись 16 и 23 августа. Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. К настоящему времени большая часть задержанных освобождена.

В ходе акций протеста есть погибшие, однако их количество разнится. 25 августа основной оппонент Лукашенко Светлана Тихановская сообщила, что погибли не менее шести человек. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявляло о гибели четверых человек на акциях протеста в Беларуси.

Теги: #задержания #акции #беларусь
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