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19:03 30.08.2020

В Одессе проведение Марша равенства закончилось дракой между представителями ЛГБТ-сообщества и националистами, 16 человек задержаны, пострадали 2 полицейских - полиция

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В Одессе проведение Марша равенства закончилось дракой между представителями ЛГБТ-сообщества и националистами, 16 человек задержаны, пострадали 2 полицейских - полиция

В Одессе проведение Марша равенства закончилось дракой между представителями ЛГБТ-сообщества и националистами, в Приморский отдел полиции Одессы правоохранители доставили шестнадцать нарушителей общественного порядка, пострадали 2 полицейских.

"Во время акции в поддержку квир-культуры группа их противников в толпе распылили газ и забросали людей яйцами. В результате неправомерных действий в медицинское учреждение доставили двух полицейских. Сейчас со всех правонарушителей в территориальном отделе полиции собирают объяснения. В отношении них будут составлены протоколы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении, на официальном сайте полиции Одесской области в воскресенье вечером.

Теги: #марш #украина #полиция #одесса
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