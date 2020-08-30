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14:06 30.08.2020

В начале недели в Украине сохранится теплая и сухая погода, лишь на западе страны 1 сентября пойдут кратковременные дожди с грозами

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В начале недели в Украине сохранится теплая и сухая погода, лишь на западе страны 1 сентября пойдут кратковременные дожди с грозами

В ближайшие сутки, 31 августа, погоду в Украине будет определять сухой и жаркий воздух, лишь на крайнем западе страны ожидается увеличение облачности и умеренное тепло, сообщает Укргидрометцентр.

По всей стране - без осадков. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 29-34°, в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях до 36°, на крайнем западе страны 25-28°.

В Киеве - без осадков; температура ночью 17-19°, днем 31-33°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 31 августа самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 35,6 градусов тепла в 1890 году, а самая низкая - ночью на отметке 5,4 градусов выше ноля в 1966 году.

Во вторник, 1 сентября, на большей части страны без осадков, лишь в большинстве западных областей местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, в южной части до 22°; днем в западных областях 20-25°, в северных 25-30°, на остальной территории 30-35°.

В Киеве 1 сентября - без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 27-29°.

30 августа в 9.00 температура воды в Чёрном и Азовском морях была 23-25°, в Днепре в пределах Киева 21°.

Теги: #погода #прогноз
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