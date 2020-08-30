Шмыгаль прибыл в Донецкую область и намерен спуститься в шахту

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приехал в Донецкую область и намерен совершить спуск в шахту.

"В рамках рабочего визита сегодня работаем в Донецкой области. По случаю Дня шахтера планируем вручение государственных наград работникам угледобывающих предприятий и спуск в шахту для ознакомления с подземными горными выработками", - сообщил премьер в своем телеграм-канале утром в воскресенье.

Ежегодно в последнее воскресенье августа в Украине отмечается профессиональный праздник работников угольной промышленности, именуемый как День шахтера.