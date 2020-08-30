События

10:33 30.08.2020

Шмыгаль прибыл в Донецкую область и намерен спуститься в шахту

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Шмыгаль прибыл в Донецкую область и намерен спуститься в шахту

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приехал в Донецкую область и намерен совершить спуск в шахту.

"В рамках рабочего визита сегодня работаем в Донецкой области. По случаю Дня шахтера планируем вручение государственных наград работникам угледобывающих предприятий и спуск в шахту для ознакомления с подземными горными выработками", - сообщил премьер в своем телеграм-канале утром в воскресенье.

Ежегодно в последнее воскресенье августа в Украине отмечается профессиональный праздник работников угольной промышленности, именуемый как День шахтера.

Теги: #шмыгаль #шахта #украина #донбасс
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