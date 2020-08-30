В Черниговской области на пожаре жилого дома погибли два человека, в том числе ребенок

В результате пожара жилого дома в Черниговской области погибли два человека, в том числе ребенок, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"30 августа в 01:33 в с. Дуболуговка Нежинского района возник пожар частного жилого дома и хозяйственного здания, в результате которого погибли 2 человека, из них 1 ребенок (2018 рождения)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 06:05 пожар ликвидировали. Огонь уничтожил хозяйственное здание, кровлю и перекрытие жилого дома.

К тушению привлекалось 11 человек и 5 единиц техники, из них от ГСЧС 4 человека личного состава и 1 единица техники.