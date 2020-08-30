События

01:05 30.08.2020

Суд взял под стражу шестерых жителей Днепра, подозреваемых в нападении со стрельбой на автобус вблизи Люботина

1 мин читать
Суд взял под стражу шестерых жителей Днепра, подозреваемых в нападении со стрельбой на автобус вблизи Люботина

Киевский райсуд Харькова взял под стражу шестерых жителей Днепра, подозреваемых в нападении со стрельбой на автобус вблизи Люботина вечером 27 августа, и продолжает рассматривать ходатайства избранию мер пресечения другим подозреваемым.

"Избрали (меру пресечения - ИФ) шестерым - содержание под стражей без залога. Сегодня ещё трем планируется", - сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Как сообщалось, вечером 27 августа вблизи Люботина на автодороге неизвестные заблокировали автомобилем Mitsubishi движение микроавтобуса Mercedes, в котором находились представители общественной организации "За життя", и заставили его остановиться. После этого из  Mercedes'а вышли несколько человек, обстреляли микроавтобус из травматического оружия и  скрылись на своем автомобиле. В результате пострадали и были госпитализированы 4 человека (трое с ранениями от травматического оружия, четвертый - с черепно-мозговой травмой).

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по поперечной сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

В тот же вечер полиция задержала 14 человек в Красноградском районе Харьковской области. Всем им объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296  и ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 УК Украины.

Теги: #злоумышленники #украина #суд #харьковская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:06 30.08.2020
Съезд "Слуги народа" переносили из-за случаев коронавируса в офисе партии

Съезд "Слуги народа" переносили из-за случаев коронавируса в офисе партии

23:50 29.08.2020
Арахамия об отношении Рады к событиям в Беларуси: "Не помешает соблюдать нейтралитет"

Арахамия об отношении Рады к событиям в Беларуси: "Не помешает соблюдать нейтралитет"

23:06 29.08.2020
Рада адаптирует закон о НАБУ с решением КС о неконституционности назначения директора НАБУ Сытника

Рада адаптирует закон о НАБУ с решением КС о неконституционности назначения директора НАБУ Сытника

22:38 29.08.2020
Рада вероятно отрицательно ответит на обращение Кравчука о приведении постановления о местных выборах в соответствие с минскими соглашениями

Рада вероятно отрицательно ответит на обращение Кравчука о приведении постановления о местных выборах в соответствие с минскими соглашениями

22:33 29.08.2020
На Харьковщине акция с требованием выселения ромов переросла в столкновения, полиция эвакуировала ромские семьи из эпицентра конфликта

На Харьковщине акция с требованием выселения ромов переросла в столкновения, полиция эвакуировала ромские семьи из эпицентра конфликта

21:45 29.08.2020
Арахамия: кадровые ротации возможны в двух-трех министерствах

Арахамия: кадровые ротации возможны в двух-трех министерствах

20:01 29.08.2020
Зеленский встретился в субботу с семьями погибших защитников Украины и пропавших без вести граждан

Зеленский встретился в субботу с семьями погибших защитников Украины и пропавших без вести граждан

19:21 29.08.2020
Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты

Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты

19:07 29.08.2020
Экс-чиновника "Нафтогаза" уличили в хищении миллионов

Экс-чиновника "Нафтогаза" уличили в хищении миллионов

18:32 29.08.2020
ВСУ осенью планирует сократить число призывников - генштаб

ВСУ осенью планирует сократить число призывников - генштаб

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты

В Киеве увеличивается число заболевших Covid-19: в столице уже 12 984 инфицированных

Зеленский: мы не должны забывать наших героев и всех тех, из-за кого они погибли в "Иловайском котле"

В Украине снова антирекорд: 2481 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 1055 выздоровели, 41 новая жертва вируса

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в пятницу не нарушали

ПОСЛЕДНЕЕ

Демонстрация против "коронавирусных" мер безопасности в Берлине переросла в беспорядки, сообщают СМИ

В Минске без инцидентов завершился многотысячный Женский марш

ЕС обвиняет власти Беларуси в препятствовании свободе информации

США призвали власти Беларуси освободить политзаключенного Шклярова

На Женском марше в Минске идут точечные задержания

С начала суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили договоренности

Разумков подписал закон о повышении минимальной зарплаты

В Минске началась женская акция солидарности

В Киевской области обнаружили коронавирус в роддоме

В Харьковской области акция с требованием выселения ромов переросла в столкновения, полиция эвакуировала ромские семьи из эпицентра конфликта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА