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14:36 29.08.2020

ЕС подверг критике ситуацию с правами человека в Турции

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ЕС подверг критике ситуацию с правами человека в Турции

Евросоюз выступил с критикой ситуации с правами человека в Турции в связи с кончиной в результате голодовки заключенной в турецкой тюрьме.

"Европейский союз глубоко опечален смертью Эбру Тимтик, юриста, которая голодала 238 дней после ее осуждения в прошлом году за предполагаемое членство в террористической организации", - заявил в субботу представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

Он подчеркнул, что Тимтик стала четвертым заключенным, умершим в этом году в Турции результате голодовки.

"Трагический исход их борьбы за справедливое судебное разбирательство болезненно иллюстрирует острую необходимость для турецких властей надежно исправить ситуацию с правами человека в стране, которая резко ухудшилась за последние годы, а также серьезные недостатки, наблюдаемые в судебной системе", - говорится в заявлении.

Теги: #ес #турция
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