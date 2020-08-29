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12:35 29.08.2020

Жаркая и сухая погода сохраниться в Украине в ближайшие дни

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Жаркая и сухая погода сохраниться в Украине в ближайшие дни

В ближайшие сутки в Украине осадков не ожидается, ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, сообщил Укргидрометцентр.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей и в Закарпатье до 21°, на Левобережье и в Карпатах местами 9-12°; днем 29-34°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 23-24°.

В Киеве в воскресенье без осадков; ветер южный, 5-10 м/с; температура ночью 16-18°, днем 30-32°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 30 августа самая высокая температура днем была 33,6 в 1890г., самая низкая ночью 3,3 в 1966г.

В понедельник в Украине без осадков, лишь в Карпатском регионе днем местами кратковременные дожди, грозы. Сохранится южный умеренный ветер.

Температура существенно не изменится: ночью 13-18°, на побережье морей и в Закарпатье до 21°, днем 29-34°, на юге страны до 36°.

В Киеве в понедельник без осадков. Ветер южный, умеренный. Температура ночью 16-18°, днем 30-32°.

29 августа в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 23-25°, в Днепре, в пределах Киева, 21°.

Теги: #погода #прогноз
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