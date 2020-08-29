Решение по группам продленного дня принимает директор школы – глава Минздрава Украины

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что решение о функционировании продленных групп принимает директор школы.

"Министерство здравоохранения… никаким образом не ограничивало занятия в группах продленного дня. Если руководитель заведения в состоянии обеспечить все необходимые рекомендации, которые предоставлялись для образовательного процесса, никаких препятствий относительно групп продленного дня у нас не существует", - сказал Степанов на брифинге в субботу в Киеве.

Он подчеркнул важность обеспечения всех "без исключения" правил и рекомендаций Минздрава. "А дальше уже руководитель образовательного заведения принимает решение относительно групп продленного дня", - заключил Степанов.