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Нардеп Княжицкий о ситуации с Сытником: КСУ признал неконституционным указ президента, который уже 5 лет как исчерпал свое действие и фактически утратил силу

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Нардеп Княжицкий о ситуации с Сытником: КСУ признал неконституционным указ президента, который уже 5 лет как исчерпал свое действие и фактически утратил силу

Народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий считает, что Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционным указ президента, который уже 5 лет как исчерпал свое действие и фактически утратил силу, а вопрос об увольнении Артема Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) зашло в тупик.

"Говорят: Конституционный суд освободил Сытника с должности руководителя НАБУ. На самом деле, наоборот. Суд исключил увольнение Сытника!", – написал нардеп на своей странице в Фейсбуке в субботу утром.

По его словам, признание указа неконституционным не влечет за собой освобождение Сытника и связано с тем, что кадровый указ является индивидуальным актом.

"По одному из старых решений КСУ 2009 года, любой индивидуальный акт исчерпывает свое действие после его выполнения (решение №7рп-2009). То есть указ о назначении Сытника перестал действовать не в момент, когда КСУ признал его неконституционным, а в 2015 году, когда Сытник на его основании был принят на работу в НАБУ на должность директора. Иными словами КСУ признал неконституционным указ президента, который уже 5 лет как исчерпал свое действие и фактически утратил силу", – уточнил Княжицкий.

Нардеп подчеркнул, что в самом решении КСУ обозначено, что оно не распространяется на правоотношения, возникшие в результате осуществления Сытником своих должностных обязанностей как директора НАБУ.

"Возникает следующий вопрос: как теперь освободить Сытника? Президент уже точно не может, поскольку КСУ прямо сказал, что это не его компетенция - назначать и освобождать директора НАБУ", – написал Княжицкий.

В своем решении КСУ отметил, что НАБУ имеет признаки центрального органа исполнительной власти.

"Поэтому освобождать его должен Кабмин. Но чтобы это сделать, он должен получить полномочия в законе. А чтобы такие полномочия получить, надо полностью переделать законы по НАБУ, признать его Центральным органом исполнительной власти и наделить КМУ соответствующими полномочиями", – уверен нардеп.

Теги: #набу #княжицкий #мнение #ксу
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