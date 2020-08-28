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23:40 28.08.2020

Решение КСУ о неконституционности назначения Сытника директором НАБУ является политически мотивированным – Бюро

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Решение КСУ о неконституционности назначения Сытника директором НАБУ является политически мотивированным – Бюро

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) отреагировали на решение Конституционного суда (КСУ) о неконституционности назначения Артема Сытника директором Бюро, назвав его политически мотивированным и подчеркнув отсутствие юроснования для немедленного увольнения Сытника.

"Принято в рекордно короткие сроки, вскоре после обнародования так называемых "пленок ОАСК", на которых задокументированы разговоры об "управляемом правосудии в Украине", в том числе и в отношении принятия решений Конституционным судом Украины …, это решение является очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости Национального бюро", – сказано в сообщении на странице НАБУ в Фейсбуке в пятницу вечером.

Кроме того, в Бюро подчеркнули, что незадолго до того КСУ лишил НАБУ права через суд аннулировать незаконные сделки государственных предприятий и "фактически освободил топчиновников от уголовной ответственности за незаконное обогащение, которое расследовали детективы НАБУ".

"На очереди рассмотрение судьями КСУ представления нардепов о якобы неконституционности создания Национального бюро. Инициаторами этих обращений, а также законопроэктов, которые за последние 5 лет в той или иной степени имели целью ослабить способность НАБУ расследовать топ-коррупцию, выступали фигуранты расследований НАБУ, в том числе и те, которые уже имеют статус подозреваемых или оказались на скамье подсудимых", – уточнили в НАБУ.

Также в Бюро подчеркнули отсутствие в перечне оснований для немедленного увольнения с должности директора НАБУ Закона Украины "О НАБУ" решения КСУ как такового.

"Заметим, что несмотря на признание КСУ указа президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ неконституционным, оно не предполагает его автоматического освобождения. Закон Украины "О НАБУ" содержит исчерпывающий перечень оснований увольнения директора Национального бюро с должности, решение Конституционного суда среди них нет", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что КСУ обнародовал решение о неконституционности указа от 16 апреля 2015 года о назначении Сытника директором НАБУ.

Теги: #позиция #набу #сытник #ксу
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